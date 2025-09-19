முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ரஷ்யாவில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம்! மீண்டும் அமெரிக்காவில் சுனாமி எச்சரிக்கை?

Advertiesment
earthquake

Prasanth K

, வெள்ளி, 19 செப்டம்பர் 2025 (09:27 IST)

ரஷ்யாவில் கம்சட்கா பகுதியில் ஏற்பட்டுள்ள சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் மீண்டும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

 

ரஷ்யாவின் கிழக்கு எல்லையில் பசிபிக் கடலை ஒட்டி அமைந்துள்ள கம்சட்கா தீபகற்ப பகுதியில் அதிகாலை 12.28 மணியளவில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. தேசிய நிலநடுக்க மையத்தின் தகவலின்படி, 7.5 ரிக்டராக பதிவான இந்த நிலநடுக்கம், பூமியின் 85 கி.மீ ஆழத்தில் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த நிலநடுக்கத்தை தொடர்ந்து 10 நிமிட இடைவெளியில் மீண்டும் ஒரு 6 ரிக்டர் அளவிலான நிலநடுக்கம் பதிவாகியுள்ளது.

 

இந்த தொடர் நிலநடுக்கங்களால் கட்டிடங்கள் பலமாக குலுங்கிய நிலையில் மக்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியேறினர். இந்த நிலநடுக்கங்களால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் குறித்து முழுமையான தகவல்கள் வெளியாகவில்லை.

 

முன்னதாக இதேபோல கம்சட்காவில் ஏற்பட்ட பயங்கர நிலநடுக்கத்தால் பசிபிக் கடலில் சுனாமி எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டு அமெரிக்கா வரை சுனாமி எச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது. இந்நிலையில் தற்போதும் பயங்கர நிலநடுக்கத்தால் சுனாமி எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதை தொடர்ந்து அமெரிக்காவின் ஹவாய் தீவுகள், அலாஸ்கா பகுதிகளில் சுனாமி முன்னெச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளது.

 

Edit by Prasanth.K


Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

இந்தியாவில் இன்று iPhone17 விற்பனை! முண்டியடித்த கூட்டத்தில் உண்டான கைக்கலப்பு! - அதிர்ச்சி வீடியோ!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos