தீபாவளி முகூர்த்த பங்குச்சந்தை வர்த்தகம்.. சென்செக்ஸ், நிஃப்டியில் ஏற்றமா?

தீபாவளி

Siva

, செவ்வாய், 21 அக்டோபர் 2025 (16:13 IST)
தீபாவளியை முன்னிட்டு, இன்று நடைபெற்ற சிறப்பு முகூர்த்த வர்த்தகம் பங்குச்சந்தைக்கு சாதகமான தொடக்கத்தை தந்துள்ளது. ஒரு மணி நேரம் மட்டுமே நடந்த இந்த சிறப்பு வர்த்தகம் லேசான லாபத்துடன் மாலை 2:45 மணிக்கு நிறைவடைந்தது.
 
 
தொடக்கத்தில் சுமார் 300 புள்ளிகள் உயர்ந்த பிஎஸ்இ சென்செக்ஸ், நாள் முடிவில் 62.97 புள்ளிகள் உயர்ந்து 84,426.34 என்ற அளவில் நிறைவடைந்தது. அதேபோல, என்எஸ்இ நிஃப்டி 25.45 புள்ளிகள் அதிகரித்து, 25,868.60 என்ற அளவில், 25,850 புள்ளிகளுக்கு மேல் நிலைபெற்றது.
 
பாரம்பரியமாக, இந்த 'முகூர்த்தம்' எனப்படும் சுபமான நேரத்தில் வர்த்தகம் செய்வது முதலீட்டாளர்களுக்கு செழிப்பையும், நிதி வளர்ச்சியையும் அளிக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

