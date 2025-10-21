முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






சீக்கிரம் திருமணம் செய்து கொள்ளுங்கள்.. ஸ்வீட் வாங்க வந்த ராகுல் காந்திக்கு கடைக்காரர் அட்வைஸ்..!

Advertiesment
காந்தேவாலா

Siva

, செவ்வாய், 21 அக்டோபர் 2025 (08:24 IST)
தீபாவளியை முன்னிட்டு, மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி, டெல்லியின் புகழ்பெற்ற 'காந்தேவாலா' இனிப்பு கடைக்கு சென்று இனிப்புகள் வாங்கினார். அப்போது, அவர் 'இமார்சி' மற்றும் 'பேசன் லட்டு' ஆகியவற்றை தயாரிப்பதில் ஈடுபட்ட வீடியோவைச் சமூக ஊடகங்களில் பகிர்ந்து கொண்டார்.
 
கடை உரிமையாளர் சுஷாந்த் ஜெயின், ராகுல் காந்தியை "இந்தியாவின் மிக தகுதியான இளங்கலைஞர்" என்று வர்ணித்ததுடன், "ராகுல் ஜி, சீக்கிரம் திருமணம் செய்து கொள்ளுங்கள், உங்கள் திருமண இனிப்புக்கான ஆர்டரை பெற நாங்கள் காத்திருக்கிறோம்" என்று வேடிக்கையாகக்கோரிக்கை விடுத்தார். காந்தி குடும்பத்தினருக்கு நீண்ட காலமாக தங்கள் கடை இனிப்பு வழங்கி வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
 
மறைந்த ராஜீவ் காந்திக்கு 'இமார்சி' மிகவும் பிடித்திருந்ததால், ராகுல் காந்தியும் அந்த கடையில் இமார்சி மற்றும் அவருக்கு பிடித்த 'பேசன் லட்டு' ஆகியவற்றை தயாரித்துப் பார்த்தார்.
 
சமூக ஊடகங்களில் இது குறித்து பதிவிட்ட ராகுல் காந்தி, "நூற்றாண்டுகள் பழமையான இந்த கடையின் இனிமை தூய்மையானது, பாரம்பரியமானது மற்றும் மனதைக் கவரக்கூடியது" என்று பாராட்டினார். மேலும், தீபாவளியின் உண்மையான இனிமை உறவுகளிலும் சமூகத்திலும் உள்ளது என்று வாழ்த்து தெரிவித்தார்.
 
Edited by Siva
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

இஸ்ரேல் பிரதமர் நெதன்யாகுவை கைது செய்வேன்!கனடா பிரதமர் மார்க் கார்னி

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos