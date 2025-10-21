முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
போனஸ் கொடுக்காததால் ஆத்திரம்.. டோல்கேட்டில் கட்டணம் வாங்காமல் வாகனங்களை அனுப்பிய ஊழியர்கள்..!

தீபாவளி போனஸ்

Siva

, செவ்வாய், 21 அக்டோபர் 2025 (09:20 IST)
உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் பதேஹாபாத்தில் உள்ள ஆக்ரா-லக்னோ விரைவு சாலையில்  தீபாவளி போனஸ் பிரச்சினை காரணமாக சுங்கச்சாவடி ஊழியர்கள் நடத்திய போராட்டத்தால் பெரும் குழப்பம் ஏற்பட்டது.
 
ஸ்ரீ சின் அண்ட் டேட்டர் நிறுவனத்தால் நிர்வகிக்கப்படும் இந்த சுங்கச்சாவடியில் பணிபுரியும் 21 ஊழியர்கள், தங்களுக்கு வெறும் ரூ.1100 மட்டுமே தீபாவளி போனஸாக வழங்கப்பட்டதால் அதிருப்தி அடைந்தனர். அதிக போனஸ் கோரி, ஊழியர்கள் அனைத்து சுங்கச்சாவடிக் கதவுகளையும் திறந்துவிட்டதால், ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் கட்டணம் செலுத்தாமல் கடந்து சென்றன.
 
போராட்டம் தீவிரமடைந்ததை அடுத்து, காவல்துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து நிர்வாகத்துடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த ஏற்பாடு செய்தனர். சுங்கச்சாவடி நிறுவனத்தின் உயர் அதிகாரிகள், ஊழியர்களுக்கு உடனடியாக 10 சதவிகிதம் சம்பள உயர்வு வழங்கப்படும் என்று உறுதியளித்தனர். 
 
இந்த உறுதிமொழியை ஏற்ற ஊழியர்கள், சுமார் இரண்டு மணி நேரம் நீடித்த போராட்டத்திற்கு பிறகு பணிக்குத் திரும்பினர். எனினும், மார்ச் மாதத்தில் நிர்வாகத்தை ஏற்றுக்கொண்டதால் தான் குறைவான போனஸ் வழங்கப்பட்டதாக நிறுவனம் விளக்கம் அளித்தது.
 
