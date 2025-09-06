முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






மாதுளம் பூவின் மருத்துவப் பயன்கள்: ஒரு விரிவான பார்வை

Advertiesment
மாதுளை

Mahendran

, சனி, 6 செப்டம்பர் 2025 (17:30 IST)
மாதுளம் பழம் மட்டுமல்ல, அதன் பூவும் பல்வேறு நோய்களை குணப்படுத்தும் மருத்துவ குணங்களை கொண்டுள்ளது. பாரம்பரிய மருத்துவத்தில் மாதுளம் பூவின் பயன்பாடுகள் பல நூற்றாண்டுகளாக இருந்து வருகின்றன. 
 
மாதுளம் பூ, ரத்த வாந்தி, ரத்த மூலம், வயிற்றுக் கடுப்பு, மற்றும் உடல் சூடு போன்ற பல உடல்நலக் கோளாறுகளைக் கட்டுப்படுத்தும் திறன் கொண்டது. இது ரத்த விருத்திக்கும் உதவுகிறது.
 
இருமல் இருந்தால், மாதுளை மொக்கை வெயிலில் காயவைத்து தூளாக்கி மூன்று வேளை சாப்பிடலாம். 
 
மாதுளம் பூ, அதன் காய், மற்றும் பச்சைக் கற்பூரம் ஆகியவற்றைச் சம அளவில் கலந்து சாறெடுத்து, தாய்ப்பாலில் கலந்து கண்களில் விடுவது கண் தொடர்பான நோய்களுக்கு நல்லது.
 
மாதுளம் பூவை பசு நெய்யுடன் சேர்த்து அடுப்பில் காய்ச்சி, ஆறவைத்து பாட்டிலில் சேமித்து, காலையும் மாலையும் அருந்தினால் உடலில் பல நோய்கள் குணமாகும்.
 
இந்தச் சிகிச்சைகளை மேற்கொள்வதற்கு முன், தகுந்த மருத்துவரை கலந்தாலோசித்து செயல்படுவது நல்லது.
 
Edited by Mahendran
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

இரத்த சோகை நோயும், அதை தடுக்கும் உணவுகளும்.. முக்கிய தகவல்கள்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos