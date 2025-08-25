முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
'சைவ ஆட்டுக்கால்' முடவாட்டுக்கால் கிழங்கு: மருத்துவப் பயன்களும், எச்சரிக்கையும்

Mudavattu Kaal Kilangu

Mahendran

, திங்கள், 25 ஆகஸ்ட் 2025 (18:45 IST)
தமிழகத்தின் பல்வேறு மலை பகுதிகளான கொல்லிமலை, சேர்வராயன் மலை, குற்றாலம் மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில், முடவாட்டுக்கால் கிழங்கு செடிகள் பரவலாக காணப்படுகின்றன. இந்த செடிகள், பெரணி வகையை சேர்ந்தவை. ஈரமான நிலங்கள், பாறை பிளவுகள் மற்றும் மரங்களின் மீது படர்ந்து வளரும் தன்மை கொண்டவை. இதன் கிழங்கு, ஆட்டின் கால் போன்ற வடிவம் மற்றும் ரோமங்கள் கொண்டிருப்பதால், இது முடவாட்டுக்கால் அல்லது ஆட்டுக்கால் என அழைக்கப்படுகிறது.
 
முடவாட்டுக்கால், அதன் சிறப்பான மருத்துவ குணங்களுக்காக 'சைவ ஆட்டுக்கால்' என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. சித்த மருத்துவம் மற்றும் இயற்கை மருத்துவத்தின்படி, இந்த கிழங்கு பல நோய்களுக்கு மருந்தாகப் பயன்படுகிறது. குறிப்பாக:
 
எலும்பு மற்றும் மூட்டு வலி: எலும்புகள் மற்றும் மூட்டுகள் தொடர்பான வலி, முடக்குவாதம், மற்றும் எலும்பு அடர்த்தி குறைபாடு போன்ற பிரச்சினைகளுக்கு இது ஒரு சிறந்த மருந்தாகக் கருதப்படுகிறது.
 
மூட்டு முடக்கம்: ஒரே இடத்தில் முடங்கிப் போனவர்களைக்கூட மீண்டும் எழுந்து நடக்க வைக்கும் சக்தி இதற்கு இருப்பதாக நம்பப்படுகிறது.
 
ஊட்டச்சத்துக்கள்: இது பாறைகளில் இருந்து இரும்பு, கால்சியம், தாமிரம், தங்கம் மற்றும் சிலிக்கா போன்ற கனிமச்சத்துக்களை உறிஞ்சி வளருவதால், ஊட்டச்சத்து நிறைந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
 
முடவாட்டுக்கால் கிழங்கு அதிக மருத்துவ பயன்களை கொண்டிருந்தாலும், அதன் அதிகப்படியான பயன்பாடு பக்கவிளைவுகளை ஏற்படுத்தலாம். ஒவ்வாமை, தோல் அரிப்பு, வீக்கம் அல்லது வயிற்று போக்கு போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே, இதை ஒரு மருத்துவ நிபுணரின் ஆலோசனையின் பேரில் பயன்படுத்துவதே சிறந்தது.
 
Edited by Mahendran

