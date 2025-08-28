காய்ச்சல், சளி, இருமல் குணமாக வீட்டில் தயாரிக்கப்படும் கஷாயம்..!

பருவநிலை மாறும்போது, காய்ச்சல், சளி, இருமல் போன்ற உடல்நல குறைபாடுகள் ஏற்படுவது வழக்கம். இந்த சூழலில், வீட்டிலேயே எளிய முறையில் தயாரிக்கக்கூடிய ஒரு பாரம்பரிய கஷாயம், இந்த நோய்களில் இருந்து நிவாரணம் அளிக்க உதவும். கற்பூரவல்லி, துளசி, அரச இலை போன்ற இயற்கைப் பொருட்களைக் கொண்டு இந்தக் கஷாயத்தைத் தயார் செய்யலாம்.
கஷாயம் தயாரிக்கும் முறை
ஒரு டம்ளர் நீரைச் சிறிய பாத்திரத்தில் ஊற்றி, அடுப்பில் மிதமான சூட்டில் வைக்கவும்.
கஷாயத்திற்குத் தேவையான பொருட்கள்:
கற்பூரவல்லி இலைகள்: 5
துளசி இலைகள்: 6
அரச இலை (கொழுந்து): 3
ஏலக்காய்: 1
அதிமதுரம்: அரைத் துண்டு
மிளகு: 7
பயன்படுத்தும் முறை மற்றும் அளவு
முதலில், கற்பூரவல்லி, துளசி, மற்றும் அரச இலைகளைக் கொதிக்கும் நீரில் சேர்க்கவும்.
பின்னர், ஏலக்காய், அதிமதுரம் மற்றும் மிளகு ஆகியவற்றை இடித்துத் தூளாக்கி, அதையும் நீரில் கலக்கவும்.
இந்தக் கலவை, அரை டம்ளர் அளவுக்குச் சுண்டி வரும் வரை நன்றாகக் கொதிக்கவிடவும்.
கஷாயம் ஆறிய பிறகு, பெரியவர்கள் அப்படியே அருந்தலாம்.
குழந்தைகளுக்குப் பாதி கஷாயம் மற்றும் பாதி தேன் கலந்து கொடுக்கலாம்.
இந்தக் கஷாயத்தை ஒரு நாளைக்கு மூன்று வேளை அருந்தலாம். காய்ச்சல், சளி குணமாகாவிட்டால், உடனடியாக மருத்துவரை அணுகி ஆலோசனை பெறுவது மிகவும் அவசியம்.