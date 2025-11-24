காலிபிளவர் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்னென்ன?

காலிஃப்ளவர் என்பது சத்துக்கள் நிறைந்த ஒரு வகை காய்கறியாகும். பார்ப்பதற்கு வெண்மையாக இருந்தாலும், இது பலவிதமான ஆரோக்கிய நன்மைகளை தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது.
காலிஃப்ளவரில் அதிக அளவில் வைட்டமின் சி சத்து உள்ளது. இது நோயெதிர்ப்பு மண்டலத்தை வலுப்படுத்தி, சளி, காய்ச்சல் போன்ற நோய்கள் வராமல் தடுக்க உதவுகிறது.
இதில் உள்ள அதிகப்படியான நார்ச்சத்து செரிமான அமைப்பை ஆரோக்கியமாக வைத்து, மலச்சிக்கல் போன்ற பிரச்சினைகள் ஏற்படாமல் காக்கிறது.
காலிஃப்ளவரில் உள்ள குளுக்கோசினோலேட்ஸ் போன்ற தாவர சேர்மங்கள், புற்றுநோய் செல்கள் உருவாவதைத் தடுக்கவும், அவற்றின் வளர்ச்சியை மெதுவாக்கவும் உதவுகின்றன.
இதில் உள்ள பொட்டாசியம் மற்றும் மெக்னீசியம் சத்துக்கள், இரத்த அழுத்தத்தைக் கட்டுக்குள் வைக்க உதவுகின்றன. இதனால் இதய நோய்கள் வரும் அபாயம் குறைகிறது.
காலிஃப்ளவரை வேகவைத்து, வறுத்து அல்லது குழம்புகளில் சேர்த்து எளிதாக நம் உணவில் சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.