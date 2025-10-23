தினம் ஒரு கீரை சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் நன்மைகள் என்னென்ன? பயனுள்ள தகவல்..!

கீரைகளை தினமும் உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது உடலுக்கு பல அரிய நன்மைகளை வழங்குகிறது. கீரைகள் ஒரு ஊட்டச்சத்துப் புதையல் என்றே சொல்லலாம்.
கீரைகளில் அதிகப்படியான வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்கள் நிரம்பியுள்ளன. இவை உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வலுப்படுத்தி, தொற்று நோய்களிலிருந்து பாதுகாக்க உதவுகின்றன.
இரும்புச்சத்து நிறைந்துள்ளதால், கீரைகள் இரத்த சோகையைத் தடுக்கின்றன. குறிப்பாக, பெண்களுக்கு இது மிகவும் அத்தியாவசியமானது.
வைட்டமின் 'ஏ' சத்து கண்களின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தவும், வைட்டமின் 'கே' எலும்புகளை பலப்படுத்தவும் உதவுகின்றன.
கீரைகளில் உள்ள நார்ச்சத்து செரிமான அமைப்பை சீராக இயங்க வைத்து, மலச்சிக்கலைத் தடுக்கிறது. இதில் உள்ள ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் மற்றும் ஃபோலேட் சத்துக்கள் இதய ஆரோக்கியத்தைப் பராமரிக்கவும், இரத்த அழுத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்தவும் உதவுகின்றன.
எனவே, ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு வகை கீரையை உணவில் சேர்த்துக்கொள்வதன் மூலம் ஆரோக்கியமான மற்றும் சுறுசுறுப்பான வாழ்க்கையைப் பெறலாம்.