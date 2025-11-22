முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
உருளைக்கிழங்கு: நன்மையா, தீமையா? - அறிந்துகொள்ள வேண்டிய உண்மைகள்

Potatoes

Mahendran

, சனி, 22 நவம்பர் 2025 (19:00 IST)
உருளைக்கிழங்கு உலகெங்கிலும் மிகவும் விரும்பப்படும் ஒரு கிழங்கு வகை என்றாலும், அதன் ஆரோக்கிய பலன்கள் குறித்து விவாதங்கள் நிலவுகின்றன.
 
உருளைக்கிழங்கில் அத்தியாவசிய வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்கள் நிறைந்துள்ளன. குறிப்பாக, இது வைட்டமின் சி, வைட்டமின் பி6, பொட்டாசியம் மற்றும் மாங்கனீசு ஆகியவற்றின் சிறந்த மூலமாகும். இதில் உள்ள எதிர்ப்புச் சக்தி வாய்ந்த ஸ்டார்ச் செரிமான ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தி, இரத்த சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது. மேலும், வேகவைத்த அல்லது தோல் நீக்கப்படாத உருளைக்கிழங்கில் குறிப்பிடத்தக்க அளவு நார்ச்சத்து உள்ளது, இது நீண்ட நேரத்திற்கு வயிற்றை நிறைவாக வைத்திருக்கும்.
 
உருளைக்கிழங்கின் ஆரோக்கியம், அதை எப்படிச் சமைக்கிறோம் என்பதை பொறுத்தது. உருளைக்கிழங்கை வறுத்து சாப்பிடுவது அதிகப்படியான கலோரிகள், உப்பு மற்றும் தீங்கு விளைவிக்கும் கொழுப்பை அதிகரிக்கிறது. இது உடல் பருமன் மற்றும் இதய நோய்கள் அபாயத்தை அதிகரிக்கலாம். மேலும், அதிக கிளைசெமிக் குறியீடு  கொண்ட உருளைக்கிழங்கை அதிகமாக உட்கொள்வது, சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு இரத்த சர்க்கரை அளவை உயர்த்தும்.
 
உருளைக்கிழங்கை சரியான முறையில் (தோலுடன் வேகவைத்தல், வறுக்காமல் சாப்பிடுவது) உட்கொண்டால், அது உடலுக்கு அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்களை வழங்கும் ஒரு ஆரோக்கியமான உணவாகும். ஆனால், வறுத்த வடிவில் தவிர்ப்பது நல்லது.
 
