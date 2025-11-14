முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முட்டைகோஸ் சாப்பிடுவதால் உடலுக்கு கிடைக்கும் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

முட்டைகோஸ்

Mahendran

, வெள்ளி, 14 நவம்பர் 2025 (18:18 IST)
முட்டைகோஸ் பல்வேறு அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்களை உள்ளடக்கிய ஒரு அற்புதமான காய்கறி ஆகும். இதனை உணவில் சேர்த்து கொள்வதால் பல ஆரோக்கிய நன்மைகள் கிடைக்கின்றன.
 
முட்டைகோஸில் வைட்டமின் சி நிறைந்துள்ளது. இது உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கவும், சளி மற்றும் காய்ச்சலில் இருந்து உடலைப் பாதுகாக்கவும் உதவுகிறது.
 
முட்டைகோஸில் அதிக அளவில் நார்ச்சத்து உள்ளதால், செரிமான மண்டலத்தின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது. மலச்சிக்கல் போன்ற செரிமான பிரச்சினைகளை தவிர்க்க உதவுகிறது.
 
முட்டைகோஸில்  கலோரிகள் மிக குறைவாகவும், நார்ச்சத்து அதிகமாகவும் இருப்பதால், எடை குறைப்புக்கு உதவுகிறது. இதை சாப்பிட்டவுடன் வயிறு நிறைந்த உணர்வை தருவதால், தேவையற்ற உணவுகளை உண்பதை தவிர்க்கலாம்.
 
முட்டைகோஸில் உள்ள சில ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் மற்றும் அமினோ அமிலங்கள் உடலில் ஏற்படும் வீக்கத்தை குறைக்க உதவுகின்றன.
 
முட்டைகோஸில் உள்ள பொட்டாசியம் இரத்த அழுத்தத்தை கட்டுக்குள் வைத்திருக்கவும், இதய நோய்களின் அபாயத்தைக் குறைக்கவும் உதவுகிறது.
.
 
