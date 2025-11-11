முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
ஆரோக்கிய அதிசயமான பாதாம் பருப்பின் முக்கிய நன்மைகள்!

பாதாம்

Mahendran

, செவ்வாய், 11 நவம்பர் 2025 (18:16 IST)
பாதாம் பருப்பு, ஆரோக்கியமான கொட்டைகளில் முதன்மையானது. இதில் நிறைந்திருக்கும் ஊட்டச்சத்துக்கள் மற்றும் மருத்துவ குணங்கள் உடலுக்கு பல அரிய நன்மைகளை வழங்குகின்றன.
 
ஆக்ஸிஜனேற்ற பாதுகாப்பு: பாதாமில் வைட்டமின் ஈ போன்ற சக்திவாய்ந்த ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் உள்ளன. இவை ஃப்ரீ ரேடிக்கல் சேதத்திலிருந்து செல்களை பாதுகாப்பதுடன், நோய் எதிர்ப்புச் சக்தியை ஆதரிக்கின்றன. இது அல்சைமர் போன்ற நரம்பு சிதைவு நோய்களுக்கு எதிராக போராடவும், நாள்பட்ட நோய்களிலிருந்து பாதுகாக்கவும் உதவுகிறது.
 
இதய ஆரோக்கியம்: நிறைவுறா கொழுப்புகள் மற்றும் மெக்னீசியம் அதிகமிருப்பதால், இது கெட்ட கொழுப்பான எல்டிஎல் அளவை குறைத்து, இரத்த அழுத்தத்தை சீராக்க உதவுகிறது. இது இதயத் துடிப்பை நிலைப்படுத்துவதற்கும், எலும்புகளை வலுப்படுத்தவும் அவசியம்.
 
சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்துவதற்கும், ஒட்டுமொத்த உடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தவும் பாதாம் ஒரு சிறந்த தேர்வாகும்.
 
Edited by Mahendran

