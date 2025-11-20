முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
உடல் எடையை எளிய முறையில் குறைக்க அற்புதமான 5 வழிகள்!

உடல் எடை குறைப்பு

Mahendran

, வியாழன், 20 நவம்பர் 2025 (18:28 IST)
2025ஆம் ஆண்டு முடிய இன்னும் ஆறு வாரங்களே உள்ள நிலையில், உடல் எடையை குறைக்க   5 எளிய வழிகள் இதோ:
 
20 முறை உடற்பயிற்சி:  ஒரு நாள் விட்டு ஒருநாள் என மொத்தம் 20 முறை உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள்.
 
8,000 நடைகள்: ஒரு நாளில் 8,000 முதல் 10,000 அடிகள் நடப்பதை உறுதி செய்யுங்கள்.
 
புரதம்/காய்கறி: எண்ணெய், வறுத்த உணவுகளைத் தவிர்த்து, ஒவ்வொரு உணவிலும் புரதம் மற்றும் காய்கறிகளை அதிகப்படுத்துங்கள்.
 
உணவு அளவு: வயிறு நிரம்ப சாப்பிடாமல், திருப்தி அடையும் வரை மட்டுமே சாப்பிடுங்கள்.
 
எடையில் கவனம்: உங்கள் உடல் எடையை தினந்தோறும் குறித்து வைத்து கவனம் செலுத்துங்கள்.
 
இந்த  நடைமுறை, உங்கள் உடல் எடை குறைப்பு பயணத்தில் தொடர்ச்சியான கவனத்தை உறுதி செய்யும்.
 
ரத்த சிவப்பணுக்களை அதிகரிக்கும் பாலக் கீரை! அதிசய பலன்கள் தரும் எளிய சமையல் முறை

