இதய நோய்களை வெல்ல உடற்பயிற்சி: ஒரு முழுமையான வழிகாட்டி

இதய நோய்களான கரோனரி இதய நோய், பக்கவாதம், மாரடைப்பு, இரத்த உறைவு போன்ற பல்வேறு உடல்நல குறைபாடுகளைத் தடுக்கவும், கட்டுப்படுத்தவும் உடல் தகுதியுடன் இருப்பது மிக அவசியம். உடற்பயிற்சி செய்வதன் மூலம் இதய தசைகள் வலுப்பெறுகின்றன, உடல் எடை (பி.எம்.ஐ) கட்டுக்குள் வைக்கப்படுகிறது, மேலும் அதிக கொழுப்பு, உயர் இரத்த சர்க்கரை மற்றும் உயர் இரத்த அழுத்தம் காரணமாக ஏற்படும் தமனி சேதங்களின் அபாயமும் குறைகிறது. இதனால், மாரடைப்பு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் பெருமளவு தவிர்க்கப்படுகின்றன.
ஏரோபிக் பயிற்சிகள் (Aerobic Exercises): விறுவிறுப்பான நடைபயிற்சி, ஓட்டம், நீச்சல், சைக்கிள் ஓட்டுதல், டென்னிஸ் விளையாடுதல், கயிறு குதித்தல் போன்ற ஏரோபிக் பயிற்சிகள் இரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்துகின்றன. இதன் விளைவாக, இரத்த அழுத்தம் மற்றும் இதய துடிப்பு சீராகி, இதயத்தின் செயல்பாடு மேம்படும். மேலும், சர்க்கரை நோயைக் கட்டுப்படுத்தவும் இவை உதவுகின்றன.
எதிர்ப்பு பயிற்சிகள் (Resistance Training): உடல் பருமன், அதிகப்படியான தொப்பை மற்றும் அதிக கொழுப்பு உள்ளவர்களுக்கு எதிர்ப்பு பயிற்சிகள் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இவை கெட்ட கொழுப்பைக் குறைத்து, நல்ல கொழுப்பை அதிகரிக்க உதவுகின்றன. கை எடைகள், டம்ப்பெல்ஸ், பார்பெல்ஸ், வெயிட் மெஷின்கள், புஷ்-அப்கள், குந்துகைகள் மற்றும் சின்-அப்கள் போன்ற பயிற்சிகள் எதிர்ப்பு பயிற்சிக்கான சிறந்த தேர்வுகளாகும்.
நெகிழ்வுத்தன்மை பயிற்சிகள் (Flexibility Exercises): நீட்சி (Stretching), நெகிழ்வு மற்றும் சமநிலை பயிற்சிகள் இதய நோய்களுக்கு நேரடியாகப் பங்களிக்காமல் இருக்கலாம். இருப்பினும், அவை உடலை நெகிழ்வுத்தன்மையுடன் வைத்திருக்கவும், மூட்டு வலி, தசைப்பிடிப்பு மற்றும் பிற தசை சார்ந்த பிரச்சனைகளில் இருந்து நிவாரணம் பெறவும் உதவுகின்றன.
ஆகவே, சீரான உடற்பயிற்சிகளை மேற்கொள்வதன் மூலம் ஆரோக்கியமான இதயத்தைப் பராமரித்து, இதய நோய்களின் அபாயத்தைக் குறைக்க முடியும்