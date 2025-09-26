முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
உடற்பயிற்சியும் இதய ஆரோக்கியமும்: இதய நோய்களைத் தடுப்பதற்கான வழிகள்!

உடற்பயிற்சி

Mahendran

, வெள்ளி, 26 செப்டம்பர் 2025 (18:58 IST)
உடல்தகுதியுடன் இருப்பது கரோனரி இதய நோய், பக்கவாதம், மாரடைப்பு போன்ற பலவிதமான இதய நோய்களை தடுக்கவும், கட்டுப்படுத்தவும் உதவும். வழக்கமான உடற்பயிற்சி, இதய தசைகளை வலுப்படுத்துவதோடு, உடல் நலனுக்குப் பல நன்மைகளை தருகிறது.
 
 உடற்பயிற்சி இதய தசைகளை வலுப்படுத்துகிறது, ரத்த ஓட்டத்தை சீராக்குகிறது, இதனால் மாரடைப்பு, பக்கவாதம் போன்ற அபாயங்கள் குறைகின்றன.
 
உடற்பயிற்சி உடல் பருமனை கட்டுக்குள் வைக்க உதவுகிறது.
 
உடற்பயிற்சி அதிக கொழுப்பு, உயர் ரத்த அழுத்தம் மற்றும் உயர் ரத்த சர்க்கரை போன்றவற்றின் காரணமாக ஏற்படும் தமனிகளின் சேதத்தை தடுக்கிறது.
 
வழக்கமான உடற்பயிற்சி செய்வது, ஆரோக்கியமான வாழ்வுக்கு மிக அவசியம். இது இதயத்தைப் பாதுகாத்து, ஒட்டுமொத்த உடல் ஆரோக்கியத்தையும் மேம்படுத்துகிறது.
 
Edited by Mahendran

