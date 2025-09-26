முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






சில நேரங்களில் வில்லன், காமெடியன் வேடங்களும் ஏற்கவேண்டும்… மோகன்லாலை ஒப்பிட்டு தன்னைப் பற்றி பேசிய சஞ்சு சாம்சன்!

Advertiesment
சஞ்சு சாம்சன்

vinoth

, வெள்ளி, 26 செப்டம்பர் 2025 (08:42 IST)
நடந்து வரும் ஆசியக் கோப்பைத் தொடரில் இந்திய அணியின் விக்கெட் கீப்பர் சஞ்சு சாம்சன் பேட்டிங் வரிசையைக் கொத்துக் கறி போட்டு வருகின்றனர் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ்வும், பயிற்சியாளர் கம்பீரும். ஒரு போட்டியில் மூன்றாம் இடத்தில், ஒரு போட்டியில் ஆறாம் இடத்தில் என எந்த லாஜிக்கும் இல்லாமல் அவர் விளையாட வைக்கப்படுகிறார்.

டி 20 போட்டிகளில் கடந்த ஓராண்டாக அவர் மிகச்சிறப்பாக தொடக்க ஆட்டக்காரராக விளையாடி வந்தாலும் ஷுப்மன் கில் அணிக்குள் வந்ததும் அவரின் இடம் கேள்விக்குறியாகியுள்ளது. இந்நிலையில் தன்னுடைய இடம் மாற்றப்பட்டுள்ளது குறித்துப் பேசியுள்ளார் சாம்சன்.

அதில் “40 ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து நடித்துவரும் நடிகர் மோகன்லால் எல்லா விதமான வேடங்களிலும் நடித்து வருகிறார். நானும் கடந்த 10 ஆண்டுகளாக நாட்டுக்காக விளையாடுகிறேன். அதனால் ஹீரோவாக (தொடக்க ஆட்டக்காரராக) மட்டுமே இருப்பேன் என சொல்ல முடியாது.  சில நேரங்களில் வில்லனாகவோ அல்லது காமெடியனாகவோ இருக்க வேண்டும். அதனால் எல்லா இடங்களிலும் இறங்கி விளையாட வேண்டும்’ எனக் கூறியுள்ளார்.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

41 ஆண்டுகளுக்கு பின் இறுதிப்போட்டியில் மோதும் இந்தியா - பாகிஸ்தான்... ஷாஹீன் அப்ரிடி சொன்னது என்ன?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos