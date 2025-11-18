முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






வாட்ஸ் அப் போல் மெசேஜ் அனுப்பலாம்.. வாய்ஸ், வீடியோகால் பேசலாம்.. எக்ஸ் தளத்தின் புதிய வசதி..!

Advertiesment
X Platform

Mahendran

, செவ்வாய், 18 நவம்பர் 2025 (10:04 IST)
உலகின் முன்னணி சமூக வலைதளங்களில் ஒன்றான எக்ஸ் தளத்தில் மேலும் சில வசதிகள் பயனர்களுக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
எக்ஸ் தளத்தை எலான் மஸ்க் வாங்கிய பிறகு பல புதிய வசதிகளை கொண்டு வரும் நிலையில், தற்போது வாட்ஸ்அப் செயலிக்கு போட்டியாக, பயனர்கள் எக்ஸ் தளத்திலும் சேட் செய்யும் வசதி அறிமுகம் ஆகியுள்ளது.
 
அதுமட்டுமின்றி, வாய்ஸ் மற்றும் வீடியோ கால் செய்யும் வசதியும் உள்ளது என்பதும், ஃபைல்களைப் பகிரும் வசதியும் உள்ளது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. முழுக்க முழுக்க வாட்ஸ்அப் போலவே எக்ஸ் தளம் மாறி உள்ளதை அடுத்து வாட்ஸ்அப் பயனர்கள் பலர் எக்ஸ் தளத்திற்கு மாறுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
இந்த புதிய வசதிகள் தற்போது ஐஓஎஸ் மற்றும் வெப் பயனர்களுக்கு மட்டும் அறிமுகம் ஆகியுள்ள நிலையில், விரைவில் ஆண்ட்ராய்டு பயனர்களுக்கும் கிடைக்க உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தங்கம் விலை திடீர் சரிவு.. இன்று ஒரே நாளில் 1000 ரூபாய்க்கும் மேல் சரிந்ததால் மகிழ்ச்சி..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos