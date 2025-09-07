முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






பயன்பாட்டுக்கு வந்தது ரஷ்யாவின் புற்றுநோய் தடுப்பூசி! - மருத்துவ உலகில் புதிய மைல்கல்!

Advertiesment
Entoromix

Prasanth K

, ஞாயிறு, 7 செப்டம்பர் 2025 (10:46 IST)

ரஷ்யாவில் தயாரிக்கப்பட்டு வந்த புற்றுநோய் தடுப்பூசி பயன்பாட்டுக்கு வந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

 

உலகம் முழுவதும் புற்றுநோய் மிகப்பெரும் அச்சுறுத்தலாக இருந்து வருகிறது. புற்றுநோய்க்கு மருந்துகள் இல்லாத நிலையில் புற்றுநோய் கட்டிகளை லேசர் சிகிச்சை போன்றவற்றை பயன்படுத்தி அகற்றுவதே தற்போதைய மருத்துவ முறையாக இருந்து வருகிறது.

 

இந்நிலையில்தான் புற்றுநோய்க்கு தடுப்பூசி கண்டறிந்துள்ளதாக ரஷ்ய மருத்துவ மற்றும் உயிரியல் நிறுவனம் அறிவித்திருந்தது. எண்டோரோமிக்ஸ் என்ற இந்த தடுப்பூசியை பரிசோதனை செய்ததில் அனைத்து ரக பரிசோதனையிலும் வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது இந்த தடுப்பூசி மருத்துவ பயன்பாட்டிற்கு வந்துள்ளது. mRNA அடிப்படையில் தயாரிக்கப்படும் இந்த தடுப்பூசி புற்றுநோய் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தனிப்பட்ட RNAக்கு ஏற்ப ப்ரத்யேகமாக உருவாக்கப்படுகிறது. 

 

இது மருத்துவ உலகில் பெரும் திருப்புமுனையாக பார்க்கப்படும் நிலையில் விரைவில் உலகம் முழுவதும் பயன்பாட்டிற்கு வரலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

 

Edit by Prasanth.K


Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

7 முறை போக்குவரத்து விதிகளை மீறிய முதல்வரின் வாகனம்.. ரூ.2500 அபராதம்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos