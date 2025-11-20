350% வரி விதிப்பேன் என மிரட்டினேன்.. உடனே மோடி போரை நிறுத்திவிட்டார்: டிரம்ப்

அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையே மே மாதம் ஏற்பட்ட பதற்றத்தை, தான் தலையிட்டு தீர்த்து வைத்ததாக மீண்டும் ஒருமுறை உரிமை கோரியுள்ளார்.
சவுதி முதலீட்டு மன்றத்தில் பேசிய டிரம்ப், அணு ஆயுத மோதலை தவிர்க்கும் விதமாக, இரு நாடுகளுக்கும் 350% கூடுதல் வரி விதிப்பேன் என்று மிரட்டியதாகவும், அமெரிக்காவுடனான வர்த்தகம் துண்டிக்கப்படும் என்றும் எச்சரித்ததாகவும் தெரிவித்தார்.
இதன் விளைவாக, பிரதமர் நரேந்திர மோடி "நாங்கள் போருக்கு போகவில்லை" என்று தம்மிடம் கூறியதாகவும், பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷெபாஸ் ஷெரீப் தனக்கு நன்றி தெரிவித்ததாகவும் அவர் உரிமை கோரினார். இந்த பதற்றம் தீர்ந்தால் ஒரு நல்ல வர்த்தக ஒப்பந்தம் செய்துகொள்ளப்படும் என்று தான் கூறியதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
டிரம்ப் 60க்கும் மேற்பட்ட முறை இந்த கூற்றை மீண்டும் கூறியபோதும், இந்தியா தொடர்ந்து மூன்றாவது தரப்பு தலையீட்டை மறுத்து வருகிறது. மே 7-ஆம் தேதி இந்தியா 'ஆபரேஷன் சிந்துர்' நடவடிக்கையை தொடங்கிய பின், மே 10-ஆம் தேதி இரு நாடுகளின் ராணுவ நடவடிக்கைகளின் பொது இயக்குநர்கள் இடையேயான நேரடி பேச்சுவார்த்தை மூலம் மட்டுமே போர் நிறுத்தப் புரிதல் எட்டப்பட்டது என்று இந்தியா திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது.