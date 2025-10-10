முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
காசா ஆதரவு பேரணி: பாகிஸ்தானில் பெரும் பதற்றம்; இணைய சேவை முடக்கம்

இஸ்லாமாபாத்

Siva

, வெள்ளி, 10 அக்டோபர் 2025 (14:56 IST)
பாகிஸ்தான் தலைநகர் இஸ்லாமாபாத், தீவிர வலதுசாரி அமைப்பான தெஹ்ரீக்-இ-லப்பை பாகிஸ்தானின் பேரணியால் பெரும் குழப்பத்தில் உள்ளது. காசாவுக்கு ஆதரவாக அமெரிக்க தூதரகத்தை நோக்கி லட்சக்கணக்கான டிஎல்பி உறுப்பினர்கள் பேரணி நடத்த முயன்றதை தொடர்ந்து இந்த நிலை ஏற்பட்டது.
 
முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக, இஸ்லாமாபாத்தின் முக்கிய சாலைகளை பாதுகாப்பு படையினர் கொள்கலன்களை வைத்து மூடினர். மேலும், இஸ்லாமாபாத் மற்றும் ராவல்பிண்டி நகரங்களில் மொபைல் இணைய சேவை தற்காலிகமாக துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது. தூதரகங்கள் அமைந்துள்ள 'ரெட் ஜோன்' பகுதி முழுவதும் கோட்டையாக மாற்றப்பட்டுள்ளது.
 
முன்னதாக, லாகூரில் நடைபெற்ற வன்முறை மோதலில் டிஎல்பி உறுப்பினர்கள் இருவர் கொல்லப்பட்டதாக கூறப்பட்டதையடுத்து, அந்த அமைப்பு இஸ்லாமாபாத்தை நோக்கி "இறுதி அழைப்பு" பேரணிக்கு அழைப்பு விடுத்தது. லாகூர் வன்முறையில் பல காவல்துறையினர் உட்பட டஜன் கணக்கானோர் காயமடைந்தனர்.
 
டிஎல்பி அமைப்பு உள்நாட்டு குழப்பத்தை ஏற்படுத்த முயல்வதாக அரசு குற்றம் சாட்டியுள்ளது. நிலைமை மோசமடைந்துள்ளதால், இஸ்லாமாபாத்தில் உள்ள அமெரிக்க தூதரகம் தனது குடிமக்களுக்கு பாதுகாப்பு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
 
Edited by Siva

