முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ஜெய்ஷ்-இ-முகமதுவின் பெண்கள் 'ஜிஹாத்' ஆன்லைன் பயிற்சி வகுப்பு: மசூத் அஸ்ஹர் சகோதரி தொடங்கினாரா?

Advertiesment
ஜெய்ஷ்-இ-முகமது

Siva

, புதன், 22 அக்டோபர் 2025 (16:06 IST)
பயங்கரவாத அமைப்பான ஜெய்ஷ்-இ-முகமது தனது புதிய 'ஜமாத் உல்-மும்மினாத்' மகளிர் படைக்கு ஆன்லைன் மூலம் பயிற்சி அளிக்க திட்டமிட்டுள்ளது. 'துஃபத் அல்-மும்மினாத்' எனப்படும் இந்த ஆன்லைன் வகுப்பு நவம்பர் 8 முதல் தொடங்கவுள்ளது.
 
மசூத் அஸ்ஹர் மற்றும் தளபதிகளின் பெண் குடும்ப உறுப்பினர்கள், பெண்களுக்கு 'ஜிஹாத்' குறித்த கடமைகளைக் கற்பிக்க உள்ளனர். அஸ்ஹரின் சகோதரிகளான சாடியா அஸ்ஹர் மற்றும் சமைரா அஸ்ஹர் ஆகியோர் தினமும் 40 நிமிடங்கள் வகுப்புகளை நடத்துவார்கள். இதில் சேர ஒருவருக்கு 500 பாகிஸ்தான் ரூபாய் நன்கொடையாக வசூலிக்கப்படுகிறது.
 
பாகிஸ்தானின் சமூக கட்டுப்பாடுகளை பயன்படுத்தி, தற்கொலை தாக்குதல்களுக்கு பயன்படுத்தும் வகையில், ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ். பாணியில் பெண்களை ஆட்சேர்ப்பு செய்ய ஜெய்ஷ்-இ-முகமது ஆன்லைன் தளத்தை பயன்படுத்துகிறது. 
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஏர் இந்தியாவின் முக்கிய அதிகாரி தங்கியிருந்த அறையில் மர்ம மரணம்: தற்கொலை குறிப்பும் இல்லை!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos