முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






இஸ்ரேல் பிரதமர் நெதன்யாகுவை கைது செய்வேன்!கனடா பிரதமர் மார்க் கார்னி

Advertiesment
கனடா

Siva

, செவ்வாய், 21 அக்டோபர் 2025 (08:19 IST)
இஸ்ரேலியப் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு கனடாவுக்கு பயணம் மேற்கொண்டால், அவர் சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்தின் பிடியாணைப்படி கைது செய்யப்படுவார் என்று கனடா பிரதமர் மார்க் கார்னி திட்டவட்டமாக அறிவித்துள்ளார். இது சர்வதேச அரசியலில் பெரும் அதிர்வை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
2024 நவம்பரில், காசாவில் நடந்த போர்க்குற்றங்கள் தொடர்பாக நெதன்யாகு மற்றும் முன்னாள் பாதுகாப்பு மந்திரி யோவ் காலண்ட் ஆகியோருக்கு எதிராக ஐ.சி.சி. பிடியாணை பிறப்பித்தது. ஐ.சி.சி-யின் உறுப்பு நாடாக இருப்பதால், சர்வதேச சட்டத்தின்படி நெதன்யாகுவை கைது செய்ய தான் தயாராக இருப்பதாக கார்னி உறுதி அளித்துள்ளார்.
 
கனடாவின் இந்த அதிரடி முடிவு, அதன் வெளியுறவு கொள்கையில் ஏற்பட்ட மாற்றத்தின் ஒரு பகுதியாகும். இதன் தொடர்ச்சியாக, கனடா 2024 செப்டம்பர் 21 அன்று, இங்கிலாந்து மற்றும் ஆஸ்திரேலியாவுடன் இணைந்து பாலஸ்தீனத்தை ஒரு தனி நாடாக அங்கீகரித்தது. இது இரு நாடுகளின் தீர்வுக்கான சர்வதேச அழுத்தத்தை அதிகரித்துள்ளது.
 
சர்வதேச நீதிமன்றத்தில் இஸ்ரேலுக்கு எதிராக தென்னாப்பிரிக்கா தொடுத்த இனப்படுகொலை வழக்கு நிலுவையில் உள்ள நிலையில், நெதன்யாகுவுக்கு எதிராக கனடா எடுத்திருக்கும் இந்த நிலைப்பாடு, இஸ்ரேலிய தலைமைக்கு கடுமையான நெருக்கடியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

7 மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்ச் அலர்ட்.. 20 செமீ வரை மழை பெய்யலாம்: வானிலை எச்சரிக்கை..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos