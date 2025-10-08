முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முத்தம் கேட்ட வாட்டர்மெலன் ஸ்டார்! துடைப்பத்தை தூக்கிய பார்வதி! - பிக்பாஸ் வீட்டில் களேபரம்!

Biggboss 9

Prasanth K

, புதன், 8 அக்டோபர் 2025 (11:06 IST)

பிக்பாஸ் சீசன் 9 நிகழ்ச்சி தொடங்கி விறுவிறுப்பாக சென்றுக் கொண்டிருக்கும் நிலையில் பிக்பாஸ் ஹவுஸ் மேட்டிற்கும், ப்ரீமியம் ஹவுஸ் மேட்ஸ் இடையே மோதல் வலுத்துள்ளது.

 

விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பிக்பாஸ் சீசன் 9-ஐ விஜய் சேதுபதி தொகுத்து வழங்குகிறார். இதில் வாட்டர்மெலன் ஸ்டார், பார்வதி, அரோரா சின்க்ளேர் உள்பட பலர் கலந்துக் கொண்டுள்ளனர். ஆரம்பம் முதலே வாட்டர்மெலன் ஸ்டாருடன் பலருக்கும் மோதல் ஏற்பட்டு வந்த நிலையில் பார்வதிதான் அவருக்கு ஆதரவாக பேசி வந்தார்.

 

அதை தொடர்ந்து கலையரசனும் அவர்கள் டீமில் சேர்ந்து விட தற்போது அவர்கள் தனி அணியாக தெரியத் தொடங்கியுள்ளார். 3வது நாளான இன்று வாட்டர்மெலன் ஸ்டார் ப்ரீமியம் ஹவுஸில் சுத்தம் செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தபோது, அரோராவிடம் அவர் ப்ளையிங் கிஸ் கேட்டு பேசிய வீடியோ வைரலாகியுள்ளது. இதை பலரும் பகிர்ந்து வாட்டர்மெலன் ஸ்டாரை கலாய்த்து வரும் நிலையில் தற்போது வெளியாகியுள்ள ப்ரோமோவில் பார்வதி, வியான்னா இடையே மோதல் வெடித்துள்ளது.

 

அதை தொடர்ந்து பார்வதி தனது பணியை ரிசைன் செய்வதாக சொல்லி கோபமாக வெளியேறுகிறார். இந்த பிரச்சினை ப்ரீமியம் ஹவுஸ் மெம்பர்களுடன் பெரிய பிரச்சினையாக மாறினால் ஆட்டம் மேலும் சூடுபிடிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

 

Edit by Prasanth.K


