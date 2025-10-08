முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






தீபிகா படுகோனுடன் நான் சண்டை போட்டேனா?... பிரபல நடிகை ஓபன் டாக்!

Advertiesment
பிரபாஸ்

vinoth

, புதன், 8 அக்டோபர் 2025 (10:43 IST)
அர்ஜுன் ரெட்டி மற்றும் அனிமல் படங்களின் இயக்குனர் சந்தீப் ரெட்டி வாங்கா அடுத்து பிரபாஸை வைத்து ‘ஸ்பிரிட்’ படத்தை இயக்கும் வேலைகளில் இறங்கியுள்ளார். இந்த படத்தில் கதாநாயகியாக நடிக்க தீபிகா படுகோன் ஒப்பந்தம் ஆனார். ஆனால் தற்போது ஸ்பிரிட் படத்தில் இருந்து அவர் விலகிவிட்டதாக சொல்லப்படுகிறது. இயக்குனர் சந்தீப்புடன் எழுந்த கருத்து வேறுபாடு காரணமாகவே தீபிகா வெளியேறியதாக சொல்லப்படுகிறது.

இதற்குக் காரணம் தீபிகா படுகோன் ஸ்பிரிட் படத்தின் கதையை வெளியேக் கசியவிட்டார் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆனால் அவரின் 8 மணிநேர கால்ஷீட் நிபந்தனைதான் காரணம் என்றும் சொல்லப்படுகிறது.  இதையடுத்து தீபிகா படுகோன் நடிக்க இருந்த வேடத்தில் தற்போது திரிப்தி டிம்ரி நடிக்கவுள்ளார்.

இது சம்மந்தமாக தீபிகாவுக்கும், திரிப்திக்கும் இடையே மோதல் வெடித்துள்ளதாக ஊடகங்களில் செய்திகள் வெளியாகின. இது குறித்து பேசியுள்ள திரிப்தி “தீபிகா படுகோன் எனக்கு மிகவும் பிடித்த நடிகை. அவருடன் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. சினிமாவுலகில் வாய்ப்புகள் வருவதும் போவதும் சகஜமானதுதான்” எனக் கூறியுள்ளார்.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தனுஷின் ‘இட்லி கடை’ படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் பற்றி வெளியான தகவல்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos