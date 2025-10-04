முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
பிரபாஸின் ஸ்பிரிட் படத்தில் வில்லனாகும் பாலிவுட் நடிகர்?

பிரபாஸ்

vinoth

சனி, 4 அக்டோபர் 2025 (09:01 IST)
அர்ஜுன் ரெட்டி படத்தின் மூலம் கவனம் பெற்ற இயக்குனர் சந்தீப் ரெட்டி வாங்கா, ரன்பீர் கபூரைக் கதாநாயகனாக வைத்து  இயக்கிய அனிமல் திரைப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றது. அனிமல் படம் ஆணாதிக்கக் கருத்துகள் விதந்தோதுவதாக விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன. ஆனாலும் இந்த படம் 900 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு வசூலித்தது.

அவர் இயக்கிய அர்ஜுன் ரெட்டி படத்தின் மீதும் இந்த விமர்சனம் எழுந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆனாலும் அவர் படங்கள் வணிக ரீதியாக வெற்றி பெறுவதால் அவர் இயக்கத்தில் நடிக்க முன்னணி கதாநாயகர்கள் ஆர்வமாக இருக்கிறார்கள். அடுத்து அவர் பிரபாஸின் 25 ஆவது படமான ஸ்பிரிட் என்ற படத்தை இயக்க உள்ளார். இந்த படம் ஒரு காவல்துறை அதிகாரியைப் பற்றிய கதை என சொல்லப்படுகிறது.

இந்த படத்தில் இந்தியாவின் முன்னணி நடிகர்கள் சிலர் நடிக்க ஒப்பந்தமாகியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன. அந்த வகையில் தற்போது ஒரு முக்கியமான எதிர்மறைக் கதாபாத்திரத்தில் பாலிவுட் நடிகர் விவேக் ஓப்ராய் நடிக்க ஒப்பந்தமாகியுள்ளதாக தகவல்கள் பரவி வருகின்றன.

