முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






நேரடியாக சன் நெக்ஸ்ட் தளத்தில் ரிலீஸாகும் அருள்நிதி- முத்தையா படம்!

Advertiesment
முத்தையா

vinoth

, சனி, 4 அக்டோபர் 2025 (08:42 IST)
தென் தமிழ்நாட்டைக் கதைக்களமாகக் கொண்டு சர்ச்சைக்குரிய மசாலாக் கதைகளைப் படமாக்கி வந்தார் இயக்குனர் முத்தையா. அப்படி வரிசையாக கமர்ஷியல் ஹிட் படங்களைக் கொடுத்து வந்த இயக்குனர் முத்தையா கடைசியாக இயக்கிய காதர் பாட்சா என்ற முத்து ராமலிங்கம் படம் படுதோல்வி அடைந்தது.

இதையடுத்து தனது மகன் விஜய் முத்தையாவை கதாநாயகனாக்கி ஒரு ’சுள்ளான் சேது’ என்ற படத்தை இயக்கி முடித்தார். ஆனால் அந்த படத்தை இன்னும் ரிலீஸ் செய்யவில்லை. இதற்கிடையில் அவர் அருள் நிதி நடிப்பில் ஒரு படத்தை இயக்க ஒப்பந்தமானார்.

அந்த படத்தின் வேலைகளும் முடிந்து தற்போது ரிலீஸுக்கான வேலைகள் நடந்து வரும் நிலையில் அந்த படம் நேரடி ஓடிடி ரிலீஸாக வெளியாக உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சன் நெக்ஸ்ட் தளத்தில் அந்த படம் நேரடியாக வெளியாகவுள்ளது. குத்துச் சண்டையை மையமாக வைத்து உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த படத்துக்கு ‘ரேம்போ’ என்று பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ராஷ்மிகா & விஜய் தேவரகொண்டாவுக்குத் திருமண நிச்சயதார்த்தம் முடிந்தததா?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos