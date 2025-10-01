முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
பிரபாஸ் பட ரிலீஸால் விஜய்யின் ‘ஜனநாயகன்’ படத்துக்கு வந்த சிக்கல்!

விஜய்

vinoth

, புதன், 1 அக்டோபர் 2025 (06:10 IST)
GOAT படத்துக்குப் பிறகு விஜய், ஹெச் வினோத் இயக்கும் ‘ஜனநாயகன்’ படத்தில் நடித்து வருகிறார். அந்த படம் முடிந்ததும் அவர் சினிமாவை விட்டு முழு நேர அரசியலுக்கு செல்லவுள்ளார். அதனால் படத்தின் மீது மிகப்பெரிய அளவில் எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது. இந்த படத்துக்கு அனிருத் இசையமைக்க, சத்யன் சூர்யன் ஒளிப்பதிவு செய்கிறார். KVN புரொடக்‌ஷன்ஸ் என்ற நிறுவனம் தயாரிக்கிறது.

இந்த படத்தில் கதாநாயகியாக பூஜா ஹெக்டே நடிக்க முக்கிய வேடங்களில் மமிதா பைஜு, பிரகாஷ் ராஜ், பாபி தியோல் உள்ளிட்ட பலர் நடிக்கின்றனர். கடந்த ஆண்டு இறுதியில் இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் தொடங்கிய நிலையில் பெரும்பாலானக் காட்சிகள் சென்னை பனையூரில் உள்ள ஸ்டுடியோவில் படமாக்கப்பட்டது. அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி 9 ஆம் தேதி இந்த படம் ரிலீஸாகவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் ‘ஜனநாயகன்’ படத்துக்குப் போட்டியாக சிவகார்த்திகேயனின் ‘பராசக்தி’ திரைப்படம் 5 நாட்கள் இடைவெளியில் ரிலீஸாகிறது. இந்நிலையில் தற்போது பிரபாஸின் ‘தி ராஜாசாப்’ படமும் ஜனவரி 9 ஆம் தேதி ரிலீஸ் என்று அறிவித்துள்ளது. இதனால் ஆந்திரா, தெலங்கானா மற்றும் வெளிநாடுகளில் ‘ஜனநாயகன்’ படத்துக்கான திரை எண்ணிக்கை வெகுவாகக் குறையும் என சொல்லப்படுகிறது. இதனால் ஜனநாயகன் படத்தின் வசூலில் பெரியளவில் பாதிப்பு இருக்கும் என சொல்லப்படுகிறது.

