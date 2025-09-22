முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
H-1B வைத்திருக்கும் கணவரை விவாகரத்து செய்துவிட்டு, க்ரீன் கார்டு வைத்திருப்பவரை திருமணம் செய்யலாமா? ஒரு பெண்ணின் பதிவு..!

விசா

Siva

, திங்கள், 22 செப்டம்பர் 2025 (13:59 IST)
அமெரிக்காவில் வசிக்கும் ஒரு பெண், தனது கணவரை விவாகரத்து செய்துவிட்டு, நிரந்தர குடியுரிமையான க்ரீன் கார்டு வைத்திருக்கும் ஒருவரை திருமணம் செய்யலாமா என்று கேட்டு சமூக வலைதளத்தில் வெளியிட்ட பதிவு, பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் H-1B விசாவுக்கான கட்டணத்தை $100,000 ஆக உயர்த்திய பின்னரே, இந்த முடிவை எடுத்ததாக அந்தப் பெண் குறிப்பிட்டுள்ளார். 
 
அந்தப் பெண் வெளியிட்ட பதிவில், "என் கணவர் H-1B விசா வைத்திருக்கிறார். நான் H-4 விசா வைத்திருப்பவள். எதிர்கால விசா நிச்சயமற்ற தன்மையால் மன அழுத்தத்தில் இருக்கிறேன். அலுவலகத்தில் நிரந்தர குடியுரிமை பெற்ற ஒரு சக ஊழியர் என்னை பெரிதும் விரும்புகிறார். நான் என் கணவரை விவாகரத்து செய்து அவரைத் திருமணம் செய்யலாமா?" என்று கேட்டிருந்தார்.
 
இந்தப் பதிவு வைரலான நிலையில், நெட்டிசன்கள் பலரும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர். ஒரு சிலர், இது வெறும் கவன ஈர்ப்புக்கான பதிவு என்றும், இதுபோன்ற பதிவுகள் தவறான செய்திகளை பரப்பும் என்றும் விமர்சித்துள்ளனர். இது சமூக ஊடகங்களில் பெரும் விவாத பொருளாக மாறியுள்ளது.
 
Edited by Siva

