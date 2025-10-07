முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






தனுஷுக்கு ‘அசுரன்’… சிம்புவுக்கு ‘அரசன்’- வெற்றிமாறன் படத்தின் தலைப்பு அறிவிப்பு!

Advertiesment
சிம்பு
, செவ்வாய், 7 அக்டோபர் 2025 (08:55 IST)
வெற்றிமாறன் –சூர்யா கூட்டணியில் உருவாக இருந்த ‘வாடிவாசல்’ திரைப்படம் தற்காலிகமாகக் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ள நிலையில் இதனால் வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் சிம்பு நடிப்பில் ஒரு படம் உடனடியாக உருவாக உள்ளதாக தகவல் வெளியானது. இந்த படம் ஒரு கேங்ஸ்டர் கதையாக உருவாக உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. மேலும் இந்த படத்துக்கும் ‘வடசென்னை ‘ படத்துக்கும் தொடர்பு இருக்கும் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

ஆனால் இந்த படமும் அடுத்தகட்டம் நோக்கி நகர்வதிலும் தாமதம் ஏற்பட்டது. ஏனென்றால் சிம்பு கேட்கும் சம்பளத்தால் தாணு அந்த படத்தினைத் தயாரிக்க விரும்பவில்லை என சொல்லப்படுகிறது. ஆனால் பின்னர் நடந்த பேச்சுவார்த்தையில் ஒரு சுமூகமான முடிவு எட்டப்பட்டுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. இதையடுத்து நான்காம் தேதி அந்த படத்தின் ப்ரோமோ வீடியோ வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டது.

ஆனால் அந்த வீடியோவுக்கான சென்சார் பணிகள் நடைபெற்று நேரடியாக திரையரங்கிலும் வெளியாகவுள்ளதால் தள்ளிவைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் தற்போது இந்த படத்தின் டைட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. படத்துக்கு ‘அரசன்’ என்று டைட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. கையில் ரத்தக்கறைப் படிந்த அரிவாளோடு சிலம்பரசன் நிற்பது போன்ற போஸ்டர் படம் 80 களில் நடப்பதைப் போன்ற கதை என்பதை உறுதி செய்துள்ளது.
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டா சென்ற கார் விபத்து.. என்ன நடந்தது என ட்விட்டரில் விளக்கம்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos