வட சென்னை 2 இல்லை… ஆனா வட சென்னை உலகத்துக்குள் வரும்- சிம்பு படம் பற்றி அப்டேட் கொடுத்த வெற்றிமாறன்!

சிம்பு

vinoth

, புதன், 1 அக்டோபர் 2025 (11:09 IST)
வெற்றிமாறன் –சூர்யா கூட்டணியில் உருவாக இருந்த ‘வாடிவாசல்’ திரைப்படம் தற்காலிகமாகக் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ள நிலையில் இதனால் வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் சிம்பு நடிப்பில் ஒரு படம் உடனடியாக உருவாக உள்ளதாக தகவல் வெளியானது. இந்த படம் ஒரு கேங்ஸ்டர் கதையாக உருவாக உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. மேலும் இந்த படத்துக்கும் ‘வடசென்னை ‘ படத்துக்கும் தொடர்பு இருக்கும் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

ஆனால் இந்த படமும் அடுத்தகட்டம் நோக்கி நகர்வதில் சிக்கல் உருவானது. ஏனென்றால் சிம்பு கேட்கும் சம்பளத்தால் தாணு அந்த படத்தினைத் தயாரிக்க விரும்பவில்லை என சொல்லப்படுகிறது. ஆனால் பின்னர் நடந்த பேச்சுவார்த்தையில் ஒரு சுமூகமான முடிவு எட்டப்பட்டுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. இதையடுத்து நான்காம் தேதி அந்த படத்தின் ப்ரோமோ வீடியோ வெளியாகவுள்ளது.

இந்நிலையில் இந்த படம் பற்றி பேசியுள்ள இயக்குனர் வெற்றிமாறன் “சிம்பு படம் வடசென்னை 2 இல்லை… ஆனால் அதன் கதை வட சென்னை உலகத்துக்குள் இடம்பெறும்” எனக் கூறியுள்ளார்.

