முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






தான் நடித்த கேரக்டரின் பெயரை நிஜ பெயராக மாற்றி கொண்டா நடிகர் சாம்ஸ்.. குவியும் வாழ்த்துக்கள்..!

Advertiesment
சாம்ஸ்

Siva

, வியாழன், 2 அக்டோபர் 2025 (16:55 IST)
தமிழ் சினிமாவில் நகைச்சுவை மற்றும் குணச்சித்திர வேடங்களில் நடித்து வரும் நடிகர் சாம்ஸ், இனி தனது பெயரை 'ஜாவா சுந்தரேசன்' என்று மாற்றிக்கொண்டுள்ளார்.
 
இயக்குநர் சிம்புதேவன் இயக்கத்தில் 2008-ல் வெளியான 'அறை எண் 305-ல் கடவுள்' திரைப்படத்தில், சாம்ஸ்   ஜாவா படித்து மென்பொருள் வல்லுநராக மாறும் இளைஞராக நடித்திருந்தார். அவரது கதாபாத்திரத்தின் பெயர் ஜாவா சுந்தரேசன்.
 
அந்த பாத்திரம் விமர்சகர்கள் மத்தியில் பாராட்டை பெற்றாலும், சமூக வலைதளங்களில் மீம்ஸ்களால் ஜாவா சுந்தரேசன் கதாபாத்திரம் பிற்காலத்தில் மிகவும் பிரபலமடைந்தது. இந்த கதாபாத்திரத்திற்கெனத் தனி ரசிகர் கூட்டமும் உருவானது.
 
இந்த நிலையில், நடிகர் சாம்ஸ், இயக்குநர் சிம்புதேவனை நேரில் சந்தித்து, தனது பெயரை அதிகாரப்பூர்வமாக ஜாவா சுந்தரேசன் என்று மாற்றிக்கொள்ள அனுமதி கேட்ட காணொலி வெளியாகி உள்ளது. சுமார் 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக கலையுலகில் இருக்கும் சாம்ஸ், தனக்கு பெரும் அடையாளத்தை கொடுத்த இந்த கதாபாத்திரத்தின் பெயரையே தனக்கு சூட்டிக்கொண்டது ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஸ்டைலிஷான உடையில் அசத்தல் போஸ் கொடுத்த ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos