முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






கரூர் சம்பவ காட்சிகள் ‘ஜனநாயகன்’ படத்தில் வருகிறதா? தீயாய் பரவும் வதந்திகள்..!

Advertiesment
விஜய்

Siva

, வியாழன், 9 அக்டோபர் 2025 (16:08 IST)
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் கரூருக்கு வருகை தந்தபோது எடுக்கப்பட்ட வீடியோவின் சில காட்சிகள், அவரது அடுத்த படமான ‘ஜனநாயகன்’ திரைப்படத்தில் இணைக்கப்பட இருப்பதாக ஒரு வதந்தி சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருவது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
ஆனால், படக்குழுவினரிடமிருந்து வந்த தகவலின்படி, ‘ஜனநாயகன்’ படத்தின் முழு படப்பிடிப்பும் முடிந்துவிட்டது என்றும், கிட்டத்தட்ட எடிட்டிங் பணிகளும் நிறைவடைந்துவிட்டதாகவும் கூறியுள்ளனர். 
 
இனி எந்தக் காட்சிகளையும் சேர்க்கும் எண்ணம் இல்லை என்றும், கரூர் காட்சிகள் இணைக்கப்பட இருப்பதாக வெளியாகி இருக்கும் தகவல் முழுக்க முழுக்க வதந்தி என்றும் அவர்கள் தெளிவுபடுத்தியுள்ளனர். 
 
எனவே, கரூரில் நடந்த கூட்டம் குறித்த காட்சிகள் எதுவும் ‘ஜனநாயகன்’ படத்தில் இருக்காது என்றே தற்போது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

மாடர்ன் உடையில் அசத்தும் மாளவிகா மோகனின் லேட்டஸ்ட் கார்ஜியஸ் போட்டோஷூட்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos