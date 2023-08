''கேஜிஎஃப்- '' சாதனையை முறியடித்த ரஜினியின் ஜெயிலர் படம்

சமீபத்தில் வெளியான அவதார் படம் 1014 படம் வெளியாகவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

BOOK MY SHOW : Last 24 Hours⭐



• #JAILER : 290.5K Tickets

• #Gadar2 : 55.58K Tickets

• #BholaaShankar : 16.39K Tickets

• #OMG2 : 8.98K Tickets



Superstar #Rajinikanth Leading in The Pan-India Market Aswell