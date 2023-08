சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் வாழ்க... 'ஜெயிலர்' பட ரிலீஸுக்காக விடுமுறை அறிவித்த நிறுவனம்

We are delighted to announce a holiday for our employees on 10th August 2023 to celebrate the release of SuperStar Rajinikanth's movie "Jailer." @SunTV @sunnewstamil@sunpictures @rajinikanth @anirudhofficial



#SuperStar #Rajinikanth #Jailer #suntv #sunpictures pic.twitter.com/uQOypDyYMB