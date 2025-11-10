முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ரஜினிக்காக விஷால் படத்தைத் தள்ளிவைத்த சுந்தர் சி…!

Advertiesment
ரஜினி

vinoth

, திங்கள், 10 நவம்பர் 2025 (17:33 IST)
சமீபகாலமாக ரஜினி வெறும் ஆக்‌ஷன் படங்களாக நடித்துக் கொண்டிருக்கிறார். பெரும்பாலானப் படங்களில் ஆக்‌ஷன் காட்சிகளில் நடிப்பது அவர் இல்லை டூப்தான் என்று தெரிந்தாலும் ரசிகர்கள் தங்கள் தலைவருக்காக விசிலடித்துக் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் இரத்தமாகப் பார்த்து பூத்துப் போனக் கண்களுக்கு சிறு ஆறுதலாக ரஜினி அடுத்து சுந்தர் சி யோடு இணைந்து பணியாற்றவுள்ள படம் அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஏனென்றால் சுந்தர் சி தற்போதைய இயக்குனர் போல திரையில் இரத்த ஆற்றை ஓடவைக்கமாட்டார்.

தற்போது சுந்தர் சி மூக்குத்தி அம்மன் 2 படத்திலும் ரஜினிகாந்த் ஜெயிலர் 2 படத்திலும் கவனம் செலுத்தி வருகின்றனர். இதையடுத்து சுந்தர் சி விஷால் படம் ஒன்றை இயக்க ஒப்பந்தம் ஆனார். ஆனால் ரஜினி படம் காரணமாக தற்போது விஷால் படத்தை ஒத்திவைத்துள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. ரஜினி படத்தை முடித்த பின்னரே விஷால் படத்தைத் தொடங்கவுள்ளார் என சொல்லப்படுகிறது.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

விஜய் சேதுபதி & மிஷ்கினின் ‘டிரெய்ன்’ படத்தின் ரிலீஸுக்குத் தேதி குறிச்சாச்சு!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos