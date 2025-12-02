முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ஒரு சிறிய புள்ளியில் நாம் வாழ்கிறோம்.. சமந்தா புதிய கணவரின் முன்னாள் மனைவியின் பதிவு..!

Advertiesment
Raj Nidimoru

Siva

, செவ்வாய், 2 டிசம்பர் 2025 (16:23 IST)
திரைப்பட இயக்குநர் ராஜ் நிடிமோரு மற்றும் நடிகை சமந்தா ரூத் பிரபுவின் திருமணம் டிசம்பர் 1 அன்று கோவையில் நடந்த நிலையில், ராஜின் முன்னாள் மனைவி ஷியாமலி தே தனது இன்ஸ்டாகிராமில் முதல் பதிவை பகிர்ந்துள்ளார்.
 
திருமணத்திற்கு முன் "மனம் தளராதவர்கள்" பற்றி ஒரு மறைமுக பதிவை வெளியிட்டிருந்த ஷியாமலி, தற்போது பிரபஞ்சத்தின் ஒரு புகைப்படத்தை பகிர்ந்துள்ளார். அதில், சிறிய புள்ளி (பூமி) மீது "நாம் இங்கு வாழ்கிறோம்" என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பிரபஞ்சத்தின் பரந்த தன்மையுடன் ஒப்பிடுகையில் தனிப்பட்ட சவால்கள் சிறியவை என்ற குறியீடாக இது பார்க்கப்படுகிறது. பின்னணியில் 'சிவன் டமரு' இசை ஒலித்தது.
 
முன்னதாக, அவர் கர்ம பந்தம் குறித்து ஒரு பதிவை பகிர்ந்து, "கர்மக் கடன்கள் தீரும்போது, உறவுகளும் முடிவுக்கு வருகின்றன" என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.  அவர் தனது மறைமுகப் பதிவுகள் மூலம் தனது கருத்துகளைத் தொடர்ந்து வெளிப்படுத்தி வ
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

’காந்தாரா’ படத்தின் பெண் தெய்வத்தை கேலி செய்தாரா? மன்னிப்பு கேட்ட ரன்வீர் சிங்

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos