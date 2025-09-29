நானியின் ‘தி பாரடைஸ்’ படத்தில் மோகன் பாபு… கதாபாத்திர அறிமுக போஸ்டரை வெளியிட்ட படக்குழு!

இயக்குனர் ஸ்ரீகாந்த் ஒடெலா இயக்கத்தில் நானி நடித்த ‘தசரா’ திரைப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றது. இதையடுத்து அதேக் கூட்டணி ‘தி பாரடைஸ்’ படத்துக்காக இரண்டாவது முறையாக இணைந்துள்ளது. சுதாகர் செருகுரி இந்த படத்தைத் தயாரிக்கிறார்.
இந்த படத்தின் அறிமுக போஸ்டர் மற்றும் முன்னோட்டம் ஆகியவை வெளியானதில் இருந்தே படத்துக்கான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. பேன் இந்தியா படமாக ‘பாரடைஸ்’ படத்தை எடுத்து வரும் படக்குழுவினர் தற்போது ஹாலிவுட்டிலும் படத்தை வெளியிட முயற்சி செய்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் இந்த படத்தில் மூத்த நடிகர் மோகன் பாபு ஒரு முக்கியக் கதாபாத்திரத்தில் நடிப்பதாக தகவல் வெளியாகி வந்த நிலையில் தற்போது அவரின் கதாபாத்திர போஸ்டரை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. படத்தில் அவர் ‘ஷிகஞ்சா மாலிக்’ என்ற கதாபாத்திரத்தில் நடிப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.