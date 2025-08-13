முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
இரண்டாவது திருமணம் நடந்த சில நாட்களில் முதல் மனைவியோடு பொது நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்!

மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்

vinoth

, புதன், 13 ஆகஸ்ட் 2025 (09:48 IST)
பிரபல சமையல் கலைஞரான மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தமிழ் சினிமாவில் பிரபலங்களின் வீட்டு நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் படங்களின் வெற்றிநிகழ்ச்சிகளில் வித்தியாசமான உணவுகளை ருசிகரமாக சமைத்துக் கொடுத்து தனக்கென ஒரு ப்ராண்ட்டை உருவாக்கிக் கொண்டார். அதன் பின்னர் அவர் சினிமாவிலும் நடிக்கத் தொடங்கினார். அவர் நடித்த ‘மெஹந்தி சர்க்கஸ்’ திரைப்படம் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ரிலீஸானது.

இதையடுத்து அவர் குக்வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியிலும் கலந்துகொண்டார். அப்போது அவருக்கு ஆடை வடிவமைப்பாளராகப் பணியாற்றிய ஜாய் கிரிஸ்டா என்பவரோடு பழக்கம் ஏற்பட்டு காதலாகியுள்ளது. இதையடுத்து அவரை சமீபத்தில் திருமணம் செய்துகொண்டார். திருமணத்தின் போதே ஜாய் ஆறு மாத கர்ப்பமாக இருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதனால் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தனது முதல் மனைவியை விவாகரத்து செய்துவிட்டார் எனக் கருதப்பட்டது. ஆனால் தற்போது தனது முதல் மனைவி ஸ்ருதியோடு அவர் பொது நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்டுள்ளார்.  இது தற்போது விவாதப் பொருளாகியுள்ளது.

