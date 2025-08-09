கர்ப்பமாக இருந்தபோதும் டைட்டான ஆடைகள் அணிய வலியுறுத்தப்பட்டேன் – ராதிகா ஆப்தே ஆதங்கம்!

இந்தி சினிமாவில் ஆஹா லைஃப், சாமந்த், ரத்த சரித்ரா, ரத்த சரித்ரா 2 , தோனி, அந்தாதூன், உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்தவர் ராதிகா ஆப்தே. இவர், தற்போது பாலிவுட் சினிமாவில் முன்னணி நடிகையாக வலம் வருகிறார். ஏராளமான வெப் சீரிஸ்களில் நடித்துள்ள இவர், இப்போது இந்திய அளவிலும் உலகளவிலும் பிரபலமான நடிகையாக உள்ளார்.
இப்போது இந்தியாவில் ஓடிடி நடிகை என சொல்லப்படும் அளவுக்கு பல நேரடி ஓடிடி படங்கள் மற்றும் சீரிஸ்களில் நடித்து வருகிறார். இவர் நடித்த பல படங்கள் சர்ச்சைகளைக் கிளப்பியுள்ளன. அவ்வப்போது சமூகவலைதளங்களில் தனது புகைப்படத்தை பகிர்ந்து வருகிறார். ராதிகா, தமிழ்சினிமாவில், சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினியுடன் இணைந்து கபாலி படத்திலும், கார்த்தியுடன் இணைந்து ஆல் இன் ஆல் அழகுராஜா படத்திலும், சித்திரம் பேசுதடி, வெற்றிச்செல்வன் உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்திருந்தார்.
சமீபத்தில் அவருக்குப் பெண் குழந்தை பிறந்தது. இந்நிலையில் கர்ப்பமாக இருக்கும்போது படப்பிடிப்புத் தளத்தில் நடந்த மோசமான சம்பவம் ஒன்று பற்றி பேசியுள்ளார். அதில் “நான் கர்ப்பமாக இருக்கும்போது நடித்த ஒரு படத்தில் இறுக்கமான ஆடைகள் அணிந்து நடிக்க வலியுறுத்தப்பட்டேன். அதே போல எனக்கு உடல் அசௌகர்யம் ஏற்பட்ட போதும் மருத்துவரைப் பார்க்க அனுமதிக்கப்படவில்லை. ஆனால் ஹாலிவுட்டில் எல்லாம் இப்படி இல்லை. அங்கு ஒருவருக்கு ஒருவர் ஆதரவாக இருக்கிறார்கள்” என தனது இன்ஸ்டாகிராம் நேரலையில் பேசியுள்ளார்.