கிடப்பில் போடப்பட்டதா ஹரி & பிரசாந்த் இணையவிருந்த படம்?

அந்தகன்

vinoth

, செவ்வாய், 7 அக்டோபர் 2025 (09:46 IST)
பிரசாந்த் நடிப்பில் அவரின் தந்தை தியாகராஜன் இயக்கியுள்ள அந்தகன் திரைப்படம் கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் 9 ஆம் தெதி திரையரங்குகளில் ரிலீஸாகி சுமாரான வெற்றியைப் பெற்றது. அந்தகன் படத்தில் பிரசாந்துடன், பிரியா ஆனந்த், சிம்ரன், சமுத்திரக்கனி, வனிதா விஜயகுமார் மற்றும் கார்த்திக் ஆகியோர் முக்கிய வேடத்தில் நடித்துள்ளனர். சந்தோஷ் நாராயணன் இசையமைத்துள்ளார். இந்த படம் அந்தாதூன் என்ற இந்தி படத்தின் ரீமேக்.

நீண்ட நாட்களாக மார்க்கெட்டில் இல்லாத பிரசாந்த், இந்த படம் தனக்கு மிகப்பெரிய திருப்புமுனையாக அமைந்தது. இதையடுத்து இயக்குனர் ஹரி இயக்கத்தில் ஒரு படத்தில் நடிக்க உள்ளதாக அறிவிப்பு வெளியானது. இவர்கள் இருவரும் இணைந்து 23 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ‘தமிழ்’ என்ற வெற்றிப் படத்தில் பணியாற்றி இருந்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்த படத்துக்கான கதை விவாதம் சில மாதங்களாக நடந்த நிலையில் தற்போது அந்த படம் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. ஏனென்றால் இயக்குனர் ஹரி சொன்ன கதை பிரசாந்த் தரப்பினருக்கு முழு திருப்தி அளிக்கவில்லையாம். அதனால் தற்போது வேறொரு படத்தில் நடிக்க முடிவெடுத்துள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

