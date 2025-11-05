ரஜினி நடிக்கும் புதிய படம்!.. கமல் கொடுத்த அப்டேட்!.. வைரல் போட்டோ!...

கூலி படத்தை முடித்துவிட்டு ரஜினி இப்போது நெல்சன் இயக்கத்தில் ஜெயிலர் 2 படத்தில் நடித்து வருகிறார் .இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு வேகமாக நடைபெற்று வருகிறது. ஒருபக்கம், ரஜினி கமலுடன் இணைந்து ஒரு படத்தில் நடிக்கவிருக்கிறார். அந்த படத்தை லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கப் போகிறார் என்கிற செய்திகள் சில நாட்களுக்கு முன்பு வெளியானது.
ரஜினியும் கமலும் இணைந்து நடித்து பல வருடங்கள் ஆகிவிட்டது. எனவே இவர்கள் மீண்டும் எப்போது இணைவார்கள் என்கிற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடம் இருக்கிறது. அந்த நிலையில் இந்த செய்தி வெளியானதால் அது ரசிகர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுத்தது. அதே நேரம் கூலிப்படத்தின் ரிசல்ட்டால் அப்செட் ஆன ரஜினி லோகேஷ் கனகராஜ் வேண்டாம் என முடிவெடுத்ததாகவும் செய்திகள் வெளியானது. அதோடு லோகேஷ் கனகராஜ் சொன்ன கதை ரத்தம் திறக்கும் ஆக்சன் கதை என்பதால் இது போன்ற கதைகளில் நடித்தது போதும் என ரஜினி முடிவெடுத்ததாகவும் சொல்லப்பட்டது.
அதன்பின் நெல்சன் சொன்ன கதை ரஜினிக்கு பிடித்துப் போக அந்தக் கதையில்தான் ரஜினியின் கமலும் இணைந்து நடிக்க போகிறார்கள் என்ற செய்தியும் வெளியானது. மேலும், அந்த படத்திற்கு முன் சுந்தர்.சி இயக்கத்தில் ரஜினி ஒரு படத்தில் நடிக்க ஆசைப்படுகிறார். இந்த படத்தை கமலின் ராஜ் கமல் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கப் போகிறது என்கிற செய்தியும் வெளியானது.
தொடர்ந்து வன்முறை காட்சிகளை கொண்ட படங்களில் எடுத்து வந்ததால் ரஜினிக்கு சலிப்பு ஏற்பட்டு சுந்தர்.சி இயக்கத்தில் ஒரு படத்தில் நடிக்கலாம் என முடிவெடுத்ததாக சொல்லப்பட்டது. தற்போது அந்த செய்தியை கமலின் ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் உறுதி செய்திருக்கிறது.
இது ரஜினியின் 173 வது திரைப்படமாகு. இது தொடர்பான புகைப்படங்களையும் ராஜ்கமல் ஃபிலிம் நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது