விறுவிறுப்பாக நடக்கும் செல்வராகவன் & ஜிவி பிரகாஷ் இணையும் ‘மெண்டல் மனதில்’ படப்பிடிப்பு!

தமிழ் சினிமாவில் மிக இளம் வயதிலேயே இயக்குனராக தனக்கென ஒரு பாணியை உருவாக்கி வெற்றிகளைக் குவித்தவர் செல்வராகவன். அவர் இயக்கிய துள்ளுவதோ இளமை, காதல் கொண்டேன், 7 ஜி ரெயின்போ காலணி ஆகிய படங்கள் வணிக ரீதியாகவும் புதுப்பேட்டை மற்றும் ஆயிரத்தில் ஒருவன் ஆகிய திரைப்படங்கள் கமர்ஷியலாக வெற்றிப் பெறாவிட்டாலும் நல்ல விமர்சனங்களையும் குவித்தன.
ஆனால் சமீபகாலமாக அவரது படங்கள் வசூல் ரீதியாகவும், விமர்சன ரீதியாகவும் தோல்வியைக் கண்டு வருகின்றன. இடையில் அவர் சாணிக் காயிதம் திரைப்படம் மூலமாக நடிகராக அறிமுகமாகி கவனம் பெற்றார். இந்நிலையில் இப்போது 7ஜி ரெயின்போ காலணி 2 படத்தை இயக்கி வருகிறார். அந்த படமும் நிதிப் பிரச்சனை காரணமாக பாதியிலேயே நிற்கிறது.
இதையடுத்து ஜி வி பிரகாஷைக் கதாநாயகனாக வைத்து ‘மெண்டல் மனதில்’ என்ற படத்தை தொடங்கினார். அந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு விறுவிறுப்பாக நடந்து வந்த நிலையில் தற்போது நான்காம் கட்டப் படப்பிடிப்பு நடந்து வருகிறது. அது சம்மந்தமான BTS புகைப்படங்களைப் படக்குழு இணையத்தில் பகிர்ந்து வருகிறது.