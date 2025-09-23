முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
ரண்வீர் சிங்கின் டான் 3 படத்தில் வில்லனாக இணையும் அர்ஜுன் தாஸ்?

ரண்வீர் சிங்

vinoth

, செவ்வாய், 23 செப்டம்பர் 2025 (08:36 IST)
அமிதாப் பச்சன் நடித்த டான் படத்தை ரீமேக் செய்து நடித்தார் ஷாருக் கான்.  இந்த படத்தை இயக்குனர் பர்ஹான் அக்தர் இயக்கினார். இவர் டான் படத்தின் கதையை எழுதிய ஜாவேத் அக்தரின் மகன் ஆவார். அந்த படம் வெற்றி பெறவே அதன் இரண்டாம் பாகம் 2011 ஆம் ஆண்டு ரிலீஸ் ஆனது.

அந்த படமும் நல்ல வெற்றியைப் பெற்றது. அதன் பிறகு இப்போது 13 ஆண்டுகள் கழித்து டான் 3 படம் உருவாக உள்ளது. இந்த படத்தில் ஷாருக் கானுக்கு பதில் ரன்வீர் சிங் கதாநாயகனாக நடிக்க உள்ளார். இந்நிலையில் இந்த படத்தில் வில்லனாக நடிக்க முதலில் விஜய் தேவரகொண்டாவிடம் படக்குழு பேச்சுவார்த்தை நடத்தியது.

ஆனால் அவர் வில்லனாக நடிக்க மறுத்துவிட்டார். இந்நிலையில் இப்போது வில்லன் வேடத்தில் நடிக்க அர்ஜுன் தாஸ் ஒப்பந்தம் ஆகியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இந்த படத்தில் கதாநாயகியாக ஒப்பந்தம் ஆகியிருந்த கியாரா அத்வானிக்குப் பதில் க்ரீத்தி சனோன் தற்போது மாற்றப்பட்டுள்ளார்.

