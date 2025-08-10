முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






படுபயங்கர க்ளாமர்.. க்யாரா அத்வானியின் பிகினி சீன் நீக்கம்!? - அதிர்ச்சியில் ரசிகர்கள்!

Advertiesment
War 2 Kiara advani

Prasanth K

, ஞாயிறு, 10 ஆகஸ்ட் 2025 (14:30 IST)

ஹ்ரித்திக் ரோஷன் நடித்து வெளியாக உள்ள வார் 2 படத்தில் சில க்ளாமர் காட்சிகள் நீக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

 

ஹ்ரித்திக் ரோஷன், டைகர் ஷெரோப் நடித்து 2019ல் வெளியாகி பெரும் ஹிட் அடித்த படம் ‘வார்’. இதன் இரண்டாம் பாகம் தற்போது அயன் முகர்ஜி இயக்கத்தில் தயாராகியுள்ளது. இதில் ஹ்ரித்திக் ரோஷன், என்டிஆர் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். இதில் இந்தி நடிகை கியாரா அத்வானி முக்கியமான கதாபாத்திரம் ஏற்று நடித்துள்ளார்.

 

சமீபத்தில் வார் 2 திரைப்படத்தின் ட்ரெய்லர் மற்றும் பாடல் வீடியோக்கள் வெளியானது. அதில் கியாரா அத்வானி பச்சை நிற பிகினி உடையில் தோன்றும் கவர்ச்சி காட்சிகள் இடம்பெற்றிருந்தது. இது பெரும்பாலான இளைஞர்களை ஈர்த்த நிலையில், அதிக கவர்ச்சியாக இருப்பதாக புகார்களும் எழுந்தன.

 

இந்நிலையில் அதீத கவர்ச்சியாக இருப்பதால் அந்த காட்சியை நீக்குமாறு சென்சார் போர்டு பரிந்துரைத்ததாகவும், அந்த காட்சியை படக்குழு நீக்கி விட்டதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது. இது ரசிகர்களை வருத்தத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

 

Edit by Prasanth.K


Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

விஜய் டிவியின் பாக்கியலட்சுமி, தங்கமகள் தொடர்கள் நிறைவு.. 2 தொடர்களின் நேரம் மாற்றம்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos