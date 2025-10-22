முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






என் ஜூஸ்ஸையே குறை சொல்றீங்களா? வன்முறையில் இறங்கிய ஆதிரை, கலையரசன்! Biggboss Season 9!

Advertiesment
Biggboss juice task

Prasanth K

, புதன், 22 அக்டோபர் 2025 (10:16 IST)

பிக்பாஸ் வீட்டில் ஜூஸ் டாஸ்க்கில் வன்முறை வெடித்துள்ள ப்ரோமோ வெளியாகியுள்ளது.

 

பிக்பாஸ் சீசன் 9 தொடங்கி மூன்றாவது வாரம் தொடங்கியுள்ள நிலையில் ஜூஸ் டாஸ்க்கில் பரபரப்பு எழுந்துள்ளது. நேற்று தொடங்கிய ஜூஸ் டாஸ்க்கில் பார்வதி, வாட்டர்மெலன் திவாகர் குவாலிட்டி செக்கர்களாக நியமிக்கப்பட்ட நிலையில், பிக்பாஸ் ஹவுஸ்மேட்ஸ் பாட்டில் விற்பவர்களாகவும், லக்ஸரி ஹவுஸை சேர்ந்தவர்கள் ஜூஸ் தயாரிக்கும் ஓனர்களாகவும் பொறுப்பு ஏற்றுக் கொண்டனர். 

 

நேற்று ஆளுக்கொரு ஃப்ளேவரில் ஜூஸ் செய்துக் கொண்டு வந்த நிலையில் பாருவும், திவாகரும் அதில் ஒன்றிரண்டு பாட்டில்களை மட்டுமே செலக்ட் செய்தனர். மீத பாட்டில்களை ரிஜெக்ட் செய்தனர். இந்நிலையில் இன்று மீண்டும் நடைபெற்ற ஜூஸ் டாஸ்க்கில் ஏன் என் ஜூஸை ரிஜெக்ட் செய்கிறீர்கள்? என கேட்டு ஆதிரை பாருவுடன் சண்டைக்கு செல்ல வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.

 

அதில் ஆதிரை கடுப்பாகி தனது ஜூஸ் பாட்டில்களை தானே போட்டு உடைத்து, டேபிளை தட்டிவிட, அகோரி கலையரசனும் ஆத்திரமாக டேபிளை உதைத்து வன்முறையில் ஈடுபட்டுள்ளார். வன்முறையில் ஈடுபட்டவர்களை கட்டுப்படுத்த வேண்டிய வீட்டு தலயான கனி, அவரும் அவர்களோடு சேர்ந்துக் கொண்டு நியாயமாக நடக்காவிட்டால் வன்முறை வெடிக்கும் என பேசியதும் ப்ரோமோவில் வந்துள்ளது. இதனால் இன்றைய எபிசோட் மிகவும் பரபரப்பாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

 

Edit by Prasanth.K


Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

‘ஆமாம் நான் வாரிசு நடிகன்தான். ஆனால்…’- துருவ் விக்ரம் பதில்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos