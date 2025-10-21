முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
பிக் பாஸ் 9: மூன்றாவது வார எலிமினேஷன் பட்டியலில் 9 பேர்!

பிக் பாஸ் 9

Mahendran

, செவ்வாய், 21 அக்டோபர் 2025 (15:49 IST)
விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகும் பிக் பாஸ் சீசன் 9 நிகழ்ச்சி தற்போது மூன்றாவது வாரத்தை எட்டியுள்ளது. நந்தினி, பிரவீன் காந்தி, அப்சரா ஆகியோர் வெளியேறிய நிலையில், எஞ்சிய 17 போட்டியாளர்களில் இருந்து இந்த வாரம் வெளியேற்றத்துக்கான நாமினேஷன் பட்டியல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
போட்டியாளர்கள் அளித்த பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில், மொத்தம் 9 பேர் இந்த வார எலிமினேஷன் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளனர்.அவர்கள் பின்வருமாறு:
 
அரோரா சின்க்ளேர்
 
துஷார்
 
ஆதிரை
 
கானா வினோத்
 
ரம்யா ஜோ
 
அகோரி கலையரசன்
 
பிரவீன்
 
சுபிக்ஷா
 
வியானா
 
நாமினேட் செய்யப்பட்ட இந்த 9 பேரில் இருந்து, ரசிகர்கள் அளிக்கும் வாக்குகளின் அடிப்படையில் குறைந்த வாக்குகள் பெறும் ஒருவர் வார இறுதியில் நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளியேற்றப்படுவார். இந்த வாரம் யார் வெளியேறுவார் என்பதை அறிய ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.
 
