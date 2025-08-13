முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






துருவ் விக்ரம்மின் அடுத்த படத்துக்கு இசையமைக்கும் ஏ ஆர் ரஹ்மான்!

Advertiesment
துருவ் விக்ரம்

vinoth

, புதன், 13 ஆகஸ்ட் 2025 (12:02 IST)
நடிகர் விக்ரம்மின் மகனான துருவ் ஆதித்யா வர்மா மற்றும் மகான் ஆகிய இரு படங்களில் நடித்து நல்ல அறிமுகத்தைப் பெற்றார். ஆனால் அந்த இரண்டு படங்களும் மிகப்பெரிய ஹிட்டடிக்கவில்லை. தொடர்ந்து படங்களில் நடிக்காமல் துருவ் மிகப்பெரிய இடைவெளியை எடுத்துக் கொண்டார்.

இந்நிலையில் இப்போது அவர் மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் ‘பைசன் –காளமாடன்” என்ற படத்தில் கபடி வீரராக நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் முடிந்துள்ள நிலையில் தீபாவளிக்குப் படம் ரிலீஸாகிறது.

இந்நிலையில் துருவ் விக்ரம் அடுத்து தெலுங்கு இயக்குனர் ரமேஷ் வர்மா இயக்கத்தில் ஒரு படத்தில் நடிக்க ஒப்பந்தம் ஆகியுள்ளார். இந்த படத்துக்கான பணிகள் சமீபத்தில் விக்ரம் வீட்டில் எளிமையாக நடந்துள்ளது. இந்த படத்தில் கதாநாயகியாக கயாடு லோஹர், அனுபமா பரமேஸ்வரன் மற்றும் கெட்டிகா ஷர்மா ஆகியோர் நடிக்க ஏ ஆர் ரஹ்மான் இசையமைக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

இந்த ஆண்டு பல பாடங்களைக் கற்றுக்கொண்டேன்… ஹன்சிகா பதிவால் மீண்டும் கிளம்பிய விவாகரத்து சர்ச்சை!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos