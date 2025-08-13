முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






இந்த ஆண்டு பல பாடங்களைக் கற்றுக்கொண்டேன்… ஹன்சிகா பதிவால் மீண்டும் கிளம்பிய விவாகரத்து சர்ச்சை!

Advertiesment
ஹன்சிகா

vinoth

, புதன், 13 ஆகஸ்ட் 2025 (11:58 IST)
ஒரு காலத்தில் தமிழ் சினிமாவில் மிகவும் பிசியான கதாநாயகியாக வலம் வந்து கொண்டிருந்தார் ஹன்சிகா மோத்வானி.  குஷ்பு போல பூசினார் போல இருந்த அவரை பலரும் சின்ன குஷ்பு என்றெல்லாம் அழைத்தார்கள். ஆனால் அவர் நடிப்புக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் பாத்திரங்களை தேர்வு செய்யாமல் வெறுமனே கவர்ச்சி பொம்மையாக வந்து செல்லும் பாத்திரங்களையே தேர்வு செய்தார்.

இதனால் ஒரு கட்டத்தில் அவருக்கான வாய்ப்புகள் குறைய ஆரம்பித்தன. இந்நிலையில் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தொழிலதிபர் சோஹைல் கட்டாரி என்பவரை  அவர் திருமணம் செய்துகொண்டார். சோஹைல் கட்டாரி ஏற்கனவே திருமணம் ஆகி விவாகரத்து பெற்றவர் என்பதும், அவரின் முன்னாள் மனைவி ஹன்சிகாவின் நெருங்கிய தோழி என்பது சர்ச்சிக்கப்பட்டது. திருமணத்துக்குப் பின்னரும் சினிமாவில் கவனம் செலுத்தி வருகிறார்.

இந்நிலையில் ஹன்சிகாவின் திருமணம் முடிந்து இரண்டு ஆண்டுகளில் தற்போது அவர் தன்னுடைய கணவர் சோஹலைப் பிரிய முடிவெடுத்துள்ளதாக தகவல் பரவி வருகிறது. கணவர் வீட்டில் இருந்து ஹன்சிகா வெளியேறி தனியாக வாழ்ந்து வருவதாகவும் சொல்லப்படுகிறது. ஆனால் இதுவரை இருவரிடம் இருந்தும் இதுகுறித்து அதிகாரப்பூர்வ தகவல் எதுவும் வெளியாகவில்லை.

இந்நிலையில் சில தினங்களுக்கு முன்னர் ஹன்சிகா தன்னுடைய பிறந்தநாளைக் கொண்டாடினார். இது குறித்துப் பதிவு செய்த அவர் “இந்த ஆண்டு எனக்குப் பல பாடங்களைக் கற்றுக் கொடுத்துள்ளது. எனக்கேத் தெரியாமல் எனக்குள் இருந்த பலத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளது. இந்த பிறந்தநாளில் பெறப்பட்ட வாழ்த்துகளால் என் இதயம் நிறைந்துள்ளது. எல்லோருக்கும் நன்றி” எனக் கூறியுள்ளார்.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

இரண்டாவது திருமணம் நடந்த சில நாட்களில் முதல் மனைவியோடு பொது நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos