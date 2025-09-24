முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






‘பிக் பாஸ் 9’ நிகழ்ச்சிக்கு செல்லும் 2 ஹார்ட் பீட் நட்சத்திரங்கள்.. யார் யார்?

Advertiesment
பிக் பாஸ்

Mahendran

, புதன், 24 செப்டம்பர் 2025 (17:39 IST)
விஜய் டிவியில் விரைவில் தொடங்கவுள்ள 'பிக் பாஸ் சீசன் 9' நிகழ்ச்சியில், 'ஹார்ட் பீட்' என்ற இணைய தொடரில் நடித்து வரும் நடிகர் ரோஷன் கலந்துகொள்ளவிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
 
வரும் அக்டோபர் 5ஆம் தேதி தொடங்கவுள்ள இந்த நிகழ்ச்சியை நடிகர் விஜய்சேதுபதி தொகுத்து வழங்குகிறார். இந்த சீசனில், சின்னத்திரை நடிகை நக்‌ஷத்ரா, நடனக் கலைஞர் ஜன்மோனி டோலி, பாக்கியலட்சுமி தொடர் புகழ் நேஹா, இசையமைப்பாளர் ஸ்ரீகாந்த் தேவா, நடிகர் புவியரசு, நடிகர் உமர், நடிகை பாடினி குமார் உள்ளிட்ட பல பிரபலங்கள் பங்கேற்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
'ஹார்ட் பீட்' இணையத் தொடரில், பாடினி குமார் ஏற்கனவே ஒரு போட்டியாளராக பங்கேற்கலாம் என கூறப்பட்ட நிலையில், அதே தொடரில் இளம் வயது விஜய் கதாபாத்திரத்தில் நடித்து வரும் ரோஷனும் தற்போது பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் செல்லவிருக்கிறார். மாடலாகவும் நடிகராகவும் அறியப்பட்ட ரோஷன், 'கனா காணும் காலங்கள்' தொடரின் மூலம் ரசிகர்களிடையே பிரபலமானவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

பனீர்க்கு பதிலாக ஸ்விகியில் வந்த சிக்கன்.. அடுத்த நொடியே வாந்தி! - சாக்‌ஷி அகர்வால் பரபரப்பு புகார்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos