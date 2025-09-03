பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ளவில்லை.. வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம்.. பிரபல சீரியல் நடிகை

விஜய் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் 'மகாநதி' தொடரின் நாயகியான லட்சுமி பிரியா, பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் புதிய சீசனில் கலந்துகொள்வதாக பரவிய வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார். தான் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கவில்லை என்று அவர் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் விளக்கமளித்துள்ளார்.
பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் புதிய சீசன் விரைவில் தொடங்கவுள்ள நிலையில், அதில் கலந்துகொள்ளும் போட்டியாளர்கள் குறித்த யூகங்கள் அதிகரித்து வருகின்றன. அந்த பட்டியலில் லட்சுமி பிரியாவின் பெயரும் இடம்பெற்றிருந்தது.
இதுகுறித்து லட்சுமி பிரியா தனது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில், "நான் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு செல்லப்போவதாக தவறான தகவல்கள் பரப்பப்பட்டு வருகின்றன. நான் எந்தவொரு தகுதி சுற்றிலும் கலந்துகொள்ளவில்லை. இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க எனக்கு எந்த அழைப்பும் வரவில்லை," என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.